Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisi için tarih verdi

Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Geçen ay Artvin ve Şırnak'a da gaz ulaştırılmasıyla 80 ile gaz götürüldüğünü aktaran Bakan Dönmez, böylece 15 milyon abonenin gazla buluştuğu ve şu anda nüfusun yüzde 62'sinin bu yakıtı kullandığı söyledi. Bakan Dönmez, "Yılbaşı itibarıyla Hakkari'ye de gidecek ve 81 ilin tamamına bu çağdaş yakıtı ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Dönmez, Oruç Reis sismik arama gemisinin Karadeniz'de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bakan Dönmez, "Fatih sondaj gemimizle de derin denizlerde ilk sondajımıza başladık. Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz. Mersin açıklarında da sığ denizdeki sondaj çalışmamız devam ediyor. İnşallah buralarda varsa bulma gayretiyle çabamız devam edecek" diye konuştu.

Dönmez, "Nitekim, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir projenin hayata geçemediğini görürsünüz. Nabucco'nun çöküşünde bu gerçeği tüm dünya bir kez daha gördü. Ancak, bu tip anlamsız ve jeopolitiği yok sayan adımlar durmaksızın devam ediyor. Bu rüyaların peşine düşenlere bir kez daha şunu hatırlatmak isterim ki bu bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez. Türkiye'yi enerji teknolojilerinde de merkez yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.