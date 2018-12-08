1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisi için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin programında yaptığı konuşmasında, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz" dedi.
08 Aralık 2018 15:22
Yazdır
Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisi için tarih verdi

Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Geçen ay Artvin ve Şırnak'a da gaz ulaştırılmasıyla 80 ile gaz götürüldüğünü aktaran Bakan Dönmez, böylece 15 milyon abonenin gazla buluştuğu ve şu anda nüfusun yüzde 62'sinin bu yakıtı kullandığı söyledi. Bakan Dönmez, "Yılbaşı itibarıyla Hakkari'ye de gidecek ve 81 ilin tamamına bu çağdaş yakıtı ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Dönmez, Oruç Reis sismik arama gemisinin Karadeniz'de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bakan Dönmez, "Fatih sondaj gemimizle de derin denizlerde ilk sondajımıza başladık. Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz. Mersin açıklarında da sığ denizdeki sondaj çalışmamız devam ediyor. İnşallah buralarda varsa bulma gayretiyle çabamız devam edecek" diye konuştu.

Dönmez, "Nitekim, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir projenin hayata geçemediğini görürsünüz. Nabucco'nun çöküşünde bu gerçeği tüm dünya bir kez daha gördü. Ancak, bu tip anlamsız ve jeopolitiği yok sayan adımlar durmaksızın devam ediyor. Bu rüyaların peşine düşenlere bir kez daha şunu hatırlatmak isterim ki bu bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez. Türkiye'yi enerji teknolojilerinde de merkez yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 171 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Vizyon belgesi, öğretmene de yol haritası niteliğindedir'
08 Aralık 2018 15:39		 Erdoğan: Biz de laf yok icraat var
08 Aralık 2018 15:36
İl Sağlık Müdürlüğü: 'Küvez yokluğundan ölüm' haberi doğru değil
08 Aralık 2018 13:39		 Mahir Ünal: Sanal ortamda da bir genel merkez kurduk
08 Aralık 2018 13:01
Enerji Bakanı'ndan sondaj gemisi açıklaması
08 Aralık 2018 11:48		 Siyasi partierin mali denetimleri Resmi Gazetede
08 Aralık 2018 11:43
CHP'de başkan adayına itiraz eden 44 kişi istifa etti
08 Aralık 2018 11:30		 Vali yardımcısı: Biber gazından bir şey olmaz ya!
08 Aralık 2018 09:37
Yassıada'nın sessiz şahitleri zayi olmasın
08 Aralık 2018 09:24		 Ekonomiye güven mesajı
08 Aralık 2018 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki müren 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
zorunda mıyım 1
ontolojik ahlak 1
su üstünde taş sektirmek 1
dünya ahiret bacım 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
gelinim yatakta 1
herkese benden çay 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 4
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam