1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul müdiresi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı

Okul müdiresi topladığı paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
08 Aralık 2018 15:28
Yazdır
Okul müdiresi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı

Bursa'da bir okul müdiresi, öğrencilerden aidat ve bağış adı altında topladığı 60 bin liranın 30 bin lirasını kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesinde eğitim veren Emir-Koop İlkokulu'nun müdiresi B.Z'nin öğrencilerden bağış ve aidat adı altında zorunlu olarak topladığı paraların bir kısmını zimmetine geçirdiği iddiası Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları araştırmalarda, okul müdiresinin öğrencilerden kayıt yaptırmak, sınıf ya da öğretmen seçmek için para aldığını tespit etti.

2018-1019 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 60 bin lira para toplayan B.Z'nin bu paranın 30 bin lirasını okula harcadığı belirlendi. Geri kalan 30 bin liranın ise ortada olmadığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan B.Z'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, fakat toplanan 60 bin liranın 30 bin lirasına ne olduğuna dair de bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Okul müdiresi B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 10,736 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakim ile servis şoförünün 'yer' tartışmasına takipsizlik
06 Aralık 2018 21:52		 Rüşvet alırken yakalanan memur gözaltına alındı
06 Aralık 2018 21:12
İstanbul Havalimanı'ndaki olaylara ilişkin tahliye kararı
05 Aralık 2018 23:23		 Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
05 Aralık 2018 21:09
Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 120 kişi hakkında iddianame
05 Aralık 2018 19:12		 Şanlıurfa'da 2 aylık bebeğin aşıdan sonra öldüğü iddiası
05 Aralık 2018 19:03
Aralarında memurlarında olduğu 13 şüpheli gözaltında
04 Aralık 2018 23:25		 CHP İlçe Başkanı tefecilikten gözaltına alındı
04 Aralık 2018 23:02
İzmir'deki kayıp tablolar hakkındaki dava başlıyor
04 Aralık 2018 19:35		 Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı
03 Aralık 2018 23:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Emekliye intibak düzenlemesi
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelinim yatakta 1
herkese benden çay 2
mazeret izni 1
mutluluk veren kokular 1
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 2
Game of Thrones 5
fake resim koyan kızlar 2
dünya ahiret bacım 1
trendyol 1
sarı yelekliler 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam