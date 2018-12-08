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'Vizyon belgesi, öğretmene de yol haritası niteliğindedir'
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Adem Çilek: - "Tüm kesimlerin görüşleri alınarak, bilimsel verilerin ışığında hazırlanan vizyon belgesi, öğretmene de öğrenciye de dokunan bir yol haritası niteliğindedir"
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme'de bir otelde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, farklı üniversitelerden 40 akademisyen, çok sayıda eğitimci ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Vizyonun okul öncesinden yükseköğretime kadar neler yapılacağına dair bilgiler içerdiğini ifade eden Çilek, şöyle dedi:
- "İyi insan olmanın gerekleri"
2023 vizyonunun eğitimin temel amaçlarından olan yaşam becerisi kazandırmayı özellikle desteklediğine işaret eden Yahşi, "Okullarda açılacak beceri ve tasarım atölyeleri ile öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğrenirken hayata katılma fırsatı bulacaklar. 2023 vizyonunun çıkış noktası kendini keşfetme ve gerçekleştirme arzusudur. Evlatlarımızı akademik anlamda donanımlı kılarken ruhlarını da beslemeyi ihmal edemeyiz. Onlara umudu, ilhamı, sanatı, iyi insan olmanın gereğini de aşılamalıyız." dedi.
Çalıştayın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımının beklendiği yarınki oturumla sona ereceği belirtildi.
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