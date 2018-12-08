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Türkiye Kamu Sen'den 'Ek zam' talebi

Genel Başkanı Önder Kahveci: - "Ek zam hem çalışan hem de emeklilerimizin bütçelerini bir miktar rahatlatacak, çarşının, pazarın canlanmasına da vesile olacak"
08 Aralık 2018 15:52
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Türkiye Kamu Sen'den 'Ek zam' talebi

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ülkenin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan en çok kamu çalışanlarının etkilendiğini belirterek, "Çalışanlara ek bir zam verilmesi kaçınılmazdır. Bu ek zam hem çalışan hem de emeklilerimizin bütçelerini bir miktar rahatlatacak aynı zaman çarşının, pazarın canlanmasına vesile olacak" dedi.

Türk Sağlık Sen Eskişehir Şubesinin iş yeri temsilcileriyle gerçekleştirmiş olduğu toplantıya katılmak üzere Eskişehir'e gelen Önder Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizin en çok kamu çalışanları etkilediğini belirten Başkan Kahveci, "Ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar en çok kamu çalışanlarını etkilemekte. Enflasyon hiç beklenmediği kadar yüksek çıktı. Kamu çalışanları 2018 yılı içinde yüzde 7,5 zam ve birinci 6 aylık enflasyon farkını aldılar. Bu rakamları değerlendirdiğimizde kamu çalışanlarının ve emeklilerin ciddi reel bir gelir kayıpları olduğu görülüyor. Bizim harcamalarımız artmış, bunun karşılığında maaşlarda bunun yarısından az bir artış olmuş. Ortalama bir memur maaşında 441 TL bir artış olmuş. Dolayısıyla çalışanlara ek bir zam verilmesi kaçınılmazdır. Bu ek zam hem çalışan hem de emeklilerimizin bütçelerini bir miktar rahatlatacak aynı zaman çarşının, pazarın canlanmasına vesile olacak" dedi.

Kasım ayı enflasyon rakamını değerlendiren Kahveci, "Her ne kadar bu ay enflasyon 1.44 eksi çıkmış olsa da bu rakam çok manidardır. Türkiye'de 2002 yılından bugüne kadar kasım ayı enflasyon rakamlarını çıkarttırdık, ilk defa eksi enflasyon çıkıyor. Bunu çalışana, emeklilere, dar ve sabit geliri olanlara verilecek olan enflasyon farkını daha az verelim düşüncesi ile manipüle ediliyorsa büyük devletlere bu yakışmaz" diye konuştu.

Başkan Kahveci, enflasyon oranlarının 2019 yılı memur maaşlarına yansıtılması gerektiğini belirterek, "Toplu Sözleşmede alınan karar doğrultusunda 2019 yılında kamu çalışanlarına yüzde 4+5'lik ücret artışı olacak. Enflasyon oranlarının yüzde 21,62 olduğu bir ülkede çalışanları yüzde 9'a mahküm etmek çok hakkaniyetli olmasa gerek. Bir tarafta ülke yöneticilerinin zamlarına yüzde 26 zam yaparken, memurları yüzde 9'da bırakmak doğru yaklaşım değildir" ifadesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Haydar Urfalı yanı sıra Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları da yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
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