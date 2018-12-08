Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitaplarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ve daha sonra katıldığı çeşitli toplantılarda BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirmiş, sadece 5 daimi üyenin veto hakkı bulunmasına tepki göstererek, bu durumun BM'yi etkisiz hale getirdiğini söylemişti. Erdoğan, yeni karar mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Dünya 5'ten büyüktür" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda eleştirdiği BM'nin yapısı, 12'nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan 'Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi' kitabına girdi. Kitabın 79'uncu sayfasında, 'Kuruluşundan Günümüze BM' konulu bölümde, BM'nin kuruluşu, yapısı, sorumlulukları, hedefleri anlatıldı. Kitapta, barışı ve uluslararası güvenliği sağlamakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi'nin, 5 daimi üye ve Genel Kurul tarafından 2 sene için seçilen 10 üyeden oluştuğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Daimi üyelerden her biri veto hakkına sahip olup, sadece kendi vetolarıyla Güvenlik Konseyi'nin aldığı bütün kararları dondurabilir. Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı BM'nin işlerliği azalmıştır. Daimi üyelerin veto hakkını kullanması, Güvenlik Konseyi'ni etkisiz bırakmıştır. BM'nin soğuk savaş sonrası müdahalede bulunmadığı Bosna Hersek, Somali ve Irak olayları, BM'ye yönelik olumsuz değerlendirmelere yol açmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KİTAPTA

BM'nin yapısına yönelik bu eleştirilerin ardından, "Teşkilatın kendi içindeki adil olmayan yapılanması ve dünyada yaşanan olaylar karşısındaki yetersizlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüyle sembolleşmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda konuşurken çekilen fotoğrafına da kitapta aynı sayfada yer verildi.