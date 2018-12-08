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3D teknolojisi ile kafatasına kavuştu

SAMSUN'DA enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı olan Hasan Ayhan isimli hastaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Medikal Tasarım Merkezi'nde (METÜM) '3D yazıcı' tekniğiyle üretilen titanyum kranial implant başarılı bir operasyonla nakledildi.
08 Aralık 2018 15:58
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3D teknolojisi ile kafatasına kavuştu

Kafatasında kemik kaybı yaşayan Hasan Ayhan (34) için METÜM'de implant üretildi. Enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı olan hastanın ameliyattan sonra psikolojisinin de düzeldiği yetkililer tarafından ifade edildi.

METÜM hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Merkez Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız, "Beyin tümörü, trafik kazası, silah yaralanması ya da doğuştan gelen durumlarda kişiye özel kafatası defektlerinin kapatılması ameliyatına 'kranioplasti' diyoruz. Küçük defektler küçük yöntemler uygulanarak kapatılabilse de büyük defektlerin kapatılmasını 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla gerçekleştiriyor ve hastalarımızın eski hallerine dönmelerini sağlıyoruz. METÜM ülkemizin dünya çapında gururlarından olan devlete ait bir medikal tasarım ve üretim merkezidir. Burada yapılan işlemlerin SGK tarafından karşılanması yani ücretsiz olması merkezimizin önemli bir özelliğidir. METÜM'da kişiye özel implantların üretimini yapıyor ve sert doku kayıplarını titanyumdan üretiyoruz" dedi.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM

Merkezde yapılan üretimlerin kişiye özel olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ayyıldız, "Hastanın eksiği, bir tomografi üzerinden değerlendirilip bunun sonucunda kişiye özel bir tasarım yapılarak üretilen parça ameliyatla hastaya naklediliyor. Merkezimizin bünyesinde tümör, trafik kazaları, ateşli silah yaralanması nedeniyle meydana gelen kafatası kayıpları, göğüs kafesindeki sorunların giderilme yöntemleri, ortopedide skolyoz vakalarında tanı amaçlı plastik model üretilmesi sayesinde ameliyat süresinin yarıya düşürülmesi, tümör cerrahileri öncesi tümörün yerinin ve şeklinin tam olarak belirlenip dokudaki anatomik bölgeye yakınlığının eksiksiz anlaşılması ile hekime kılavuzluk yapılmasıyla hata payının en aza indirilmesi çalışmaları yer alıyor" diye konuştu.

Hasta Hasan Ayhan'ın sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını kaydeden Doç. Dr. Ayyıldız, "Son olarak ürettiğimiz bir ürün Samsun'da enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı olan 34 yaşındaki Hasan Ayhan isimli bir hastaya başarılı bir şekilde nakledildi. Ameliyattan önceki ve sonraki görüntüsü arasında inanılmaz bir fark oluşan hastanın psikolojisi de aynı oranda düzeldi. Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Türköz ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

"VÜCUT YEDEK PARÇALARI ÜRETİYORUZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptığı açıklamada, METÜM'ün 'vücut yedek parçaları' üretimine yönelik dünyada çok az benzeri olan bir merkez olduğunu söyledi. Ve kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkez olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'ün özellikle gazilerle, iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Merkezimizde, konvansiyonel yöntemlerle rekonstrüksiyon yapılamayan vakalarda, kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle ürettiğimiz parçalar eklenebiliyor. Aynı zamanda hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin arttırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde, gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz."

SGK KAPSAMINDA

METÜM'de imal edilen tıbbi cihazların finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına yönelik bir protokol imzaladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Erdöl, "Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez- protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle, kamuda daha fazla hasta, merkezimizden yararlanma imkanı bulabilecektir. Vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli bir avantaj sağlamış olduk" diye konuştu.

Yapılacak projelerin medikal platformlarda tanıtılması ve tıp literatürüne yapılacak katkılar neticesinde merkezin, ülke sınırlarını aşan bir konuma gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Prof. Dr. Erdöl, "Büyümeye, gelişmeye ve uluslararası anlamda hizmet vermeye çok açık bir kurumuz. Özellikle sağlık turizmine önemli katkılar sağlama potansiyelimiz ve hedeflerimiz var. İlerleyen dönemde inşallah bu hedeflerimizi de gerçekleştireceğiz. Yaptığımız atılımlarla da mükemmeliyet merkezine doğru gitmeye başladık" ifadelerini kullandı.
DHA
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