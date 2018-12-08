WhatsApp kullanıcılarına kötü haber

WhatsApp, eskiyen telefonlardan desteğini geri çekmeye devam ediyor.

iOS 7, Windows Phone 8.1 ve Android 4.0 altı işletim sistemlerine sahip olan telefonlar artık WhatsApp tarafından destek görmeyecek. Desteği olmamasına karşın kullanılabilirlik konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağı düşünülen değişikliğin yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Her ne kadar şimdilik bu değişiklik ile uygulamanın kullanımı konusunda engel olmayacağı düşünülse de yakın zamanda bu telefonların uygulamadan tamamen mahrum kalabileceği düşünülüyor.