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Bartın Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde kullandığı araçla karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender (46) için Kocatepe Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kalender'in babası Mehmet Sait, annesi Cahide, eşi Enise, kardeşi Gürkan ve 11 yaşındaki oğlu Ulus Çağatay Kalender ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bartın Valisi Sinan Güner de katıldı.
Bakan Soylu, Kalender'in ailesine başsağlığı diledi.
Kılınan namazın ardından dualar eşliğinde cenaze aracına taşınan Kalender'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.
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