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Instagram'daki çizgilenme sorunu kafaları karıştırdı

Sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ederken hesap sayısının artmasıyla popüler uygulamada aksaklıklar yaşanmaya başladı. İlk başta bu sorunun yeni bir filtre olduğunu düşünen hesap sahipleri yaşadıkları şaşkınlığı Twitter'dan paylaşıyor.
08 Aralık 2018 16:14
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Instagram'daki çizgilenme sorunu kafaları karıştırdı

Anasayfa'daki fotoğrafların üzerinde çizgilenmeler oluşmasına neden olan bu aksaklık yüzünden Twitter'da binlerce kullanıcı bu durumu takipçileriyle paylaşıyor. Yaşanan çizgilenme sorununun sebebi henüz belli değil.

Anasayfa'da eski VHS kasetlerdeki gibi görüntüleri çizgi çizgi bölen sorunu Instagram da kabul etti.

INSTAGRAM EKRANINIZ ÇİZGİ ÇİZGİ OLUYORSA...

Anasayfa akışında meydana gelen fotoğraflarda çizgilenme sorununu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Telefonunuzun ayarlarıyla oynamayın, bu yeni bir filtre de değil. Telefonunuzda bir problem yok, bu uygulamanın kendisinden kaynaklanan bir problem. Kötü haber ise bu sorununun ne zaman çözüleceğinin belirsizliğini koruyor olması.
DHA
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