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Öğretmen kaçtı, öğrenciler kovaladı

Bursa'da cuma günü okullar hafta sonu tatil olmasına rağmen onlarca öğrenci öğretmenlerinin peşini bırakmadı.
08 Aralık 2018 16:38
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Öğretmen kaçtı, öğrenciler kovaladı

Bursa'da cuma günü okullar hafta sonu tatil olmasına rağmen onlarca öğrenci öğretmenlerinin peşini bırakmadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'a bağlı Sarnıç köyünde, ilkokul öğretmeni Ali Yücel Karahan'ı öğrencileri çok seviyor.

Cuma günü okullar tatil olmasına rağmen, öğrenciler okul çıkışında Karahan'ın peşini bırakmayarak, etrafında sevgi çemberi oluşturuyor. Çocukların yanından koşarak uzaklaşan vefakar öğretmeni minik öğrencileri peşinden koşarak yakalayıp etrafını sararak onu sıkı sıkı tutuyor.

Minik öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan eğitim gönüllüsü öğretmenin öğrencilerle sevgi dolu anlarına kayıtsız kalamayan köylüler ise, bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, öğretmenin çocuklardan kaçtığı, çocukların ise öğretmenlerinin peşinden koşup onu yakaladıkları görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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