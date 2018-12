6 aylığına geldiği Bursa'dan 8 yıldır ayrılamıyor

Bursa'da 8 yıldır öğretmenlik yapan Alman Sandy Shita, şehri Bursalılardan daha iyi biliyor.

Almanya'da başından geçen kötü bir evlilikten sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Alman vatandaşı Sandy Shita, İstanbul'da İngilizce öğretmenliği yapmak için form doldurdu. İş teklifi kabul edilen Shita, doldurduğu formun İstanbul değil de Bursa olduğunu öğrendi. Bu teklifi kabul edip 8 yıl önce Bursa'ya yerleşti. Özel bir etüt merkezinde İngilizce öğretmeni olarak işe başladı. Bursa'yı çok seven Alman öğretmen tam bir Bursa aşığı oldu. Bursa'nın bütün tarihi ve turistlik yerlerini gezip Bursa'ya has lezzetleri tattı. Sandy Shita, iş çıkışı Bursa'nın tarihi yerlerinde gezip dolaşarak buralarda esnaftan kendine dostlar edindi. Shita, her hafta sonu dostlarını ziyaret ederek sohbet ediyor. Bursa'da süs kabaklarını oyarak lamba yapan ustanın yanında çıraklık da yapan Shita, el sanatlarını da öğrenerek kendine yeni meslekler ediniyor.

Bursa'yı çok seven Alman öğretmeni Bursalılar da çok sevip bağırlarına basıyor. Bursalıdan ayırt edilmeyen Shita'yı otobüs beklerken görenler Türk sanıp otobüslerin sefer saatlerini soruyor.

Bursa'ya olan aşkını anlatan Sandy Shita, "Alman vatandaşıyım. 8 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Özel hayatımda yaşadığım problemlerden dolayı ülkemden uzaklaşmam gerekiyordu. 2010 yılında Türkiye'ye geldim. İstanbul'da iş bulmaya çalıştım. Burada 6 ay kalma niyetindeydim, lakin 8 yıldır buradayım. İstanbul'da iş ararken ilanı iyi okumamışım. Bursa'ya iş başvurusu yapmışım. O iş görüşmesi de kabul edildi. Bursa benim hayatımda çok önemli. Burada sıfırdan yeni bir hayata başladım. Bursa'ya alışmak çok zor olmadı. Tarihi çok seviyorum. Burası çok tarihi bir şehir. Bursa'yı karış karış geziyorum. Bir çok dostlar edindim. Bir kabak oyma ustasının yanında çırak olarak işe başladım. Bana sen bizden daha Bursalısın. Şehri bizden daha iyi biliyorsun diyor. Bunu günlük hayatımda da yaşıyorum. Otobüs beklerken bir sürü insan bana şu numaralı otobüs geçiyor mu diye soruyorlar. Ben Türk yemeklerini ve Bursa'ya has lezzetleri çok seviyorum. Özellikle dolma favorim. Tatlılardan da tahinli pideyi çok seviyorum" dedi.