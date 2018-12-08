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Okul bahçesini oyun alanlarıyla donattılar
08 Aralık 2018 16:47
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Okul bahçesini oyun alanlarıyla donattılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk İlkokulu'nun bahçesi etrafındaki oyun parkurlarıyla donatıldı.

Öğrencilerin derslerde daha verimli olabilmelerinin yanı sıra teneffüs saatlerinde arkadaşlarıyla daha fazla sosyal bağ oluşturmalarının amaçlandığı proje kapsamında okulun bahçesinde oyun parkı yapıldı. Farklı renkte ve desenlerde seksek, dokuz taş, ritmik sayma, köşe kapmaca, labirentler yapıldı. Hepsinin içinde alfabe harfleri yer aldı. Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından çizilen oyun alanlarıyla öğrencilerin her alanda gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulama öğrenciler ve velileri son derece mutlu etti.

Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karaman, çocukların mutlu olmasını ve okulda eğlenerek öğrenmelerini hedeflediklerini vurgulayarak, "Bir çocuğun eğlenmediği bir ortamda ve mutlu olmadığı bir yerde eğitim ve öğretimin başarılı olamayacağına inanıyoruz. Bir çocuk, eğlendiği ve mutlu olduğu bir eğitim ortamında akademik başarının otomatik olarak geleceğine inanıyoruz" dedi.

Okul bahçesindeki parkurları klasik Türk çocuk oyunlarıyla donatırken, bazı oyunları ise öğretmen arkadaşlarıyla birlikte tasarladıklarını anlatan Mustafa Karaman, "Bu oyun alanlarında bilinen 'Yağ Satarım Bal Satarım', 'Seksek' gibi oyunların dışında, 'Ritmik Sayma', 'Labirent' gibi oyunları da biz geliştirdik. Yine okulumuzun duvarlarını da 'English wall' haline getirdik. Böylelikle eğitim ve öğretimi bahçelerimizin duvarlarına da sokmuş olduk. Şimdi okulumuzun her köşesinde öğrencilerimizin ders saatleri dışında da görsel eğitim alabilmelerine katkı sağlamış olduk. Hatta bir öğrencim bana gelerek, 'Müdürüm, okulumuz sanki Harikalar Diyar'ı gibi oldu' diye duyguları ifade edebiliyorsa, biz gayemize ulaşmışız demektir" diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Nazım Erkan Çelik de, ders aralarındaki teneffüs saatlerinin daha da renkli bir hale geldiğini ifade ederek, "Teneffüslerde arkadaşlarımla birlikte bu parkurda oyunlar oynuyorum. Oynadığımız oyunlarda kim birinci olursa, aynı oyunu bir kez daha oynuyoruz" dedi.

"Artık teneffüs saatlerimiz son derece keyifli geçiyor"

Okulun 3. sınıf öğrencilerinden Eylül Deren Delikan ise okulun bahçelerinde oyun parkurlarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu oyunlar sayesinde arkadaşlarımızla takımlar oluşturarak bu oyunları oynuyoruz. Artık teneffüs saatlerimiz son derece keyifli geçiyor. Çok eğleniyoruz. Okulumuzun öğrencileri olarak diğer okuldaki öğrencilere nazaran bizlerin böylesi bir okulda eğitim gördüğümüz için son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah onların da öğretmenleri bizim okulumuzdaki oyun parkurlarını okullarının bahçesine yaparlar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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