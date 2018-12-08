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Muhtar, 13 yıldır 'Seyyar Bakkal' hizmeti veriyor

Karapınar Mahalle Muhtarı Mevlüt Uçar: "Vatandaşların ilgisi çok güzel. Çok dua edenler var"
08 Aralık 2018 16:51
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Muhtar, 13 yıldır 'Seyyar Bakkal' hizmeti veriyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy muhtarı Mevlüt Uçar, 13 senedir mahallesine kendi tasarladığı seyyar bakkal ile hizmet veriyor. Uçar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlgi vatandaşlar tarafında çok güzel. Çok dua edenler var" dedi.

Pamukova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesinin muhtarı Mevlüt Uçar, mahalle içinde vatandaşlara kendi imkanları ile tasarladığı 'Seyyar Bakkal' ile 13 senedir hizmet veriyor. Mahalle içinde kiralık market yapılacak yer olmadığından mahalle sakinlerinin kurduğu seyyar bakkal ile hizmet veren Uçar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Çok güzel hizmet veriyor"

Market alış verişine gelen Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Muhtar arkadaşımızı uzun zamandır tanıyorum. Bence köye çok güzel bir hizmette bulunuyor. Bu konuda kendisine Allah razı olsun diyorum ve teşekkür ederim. Bence güzel bir hizmet ediyor. Köy halkı için ideal bir hizmet bence" derken, başka bir müşteri olan Sevgi Kendigelen ise yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bakkal olmadan önce ilçe merkezine alış veriş yapmak için yürüyerek gider yürüyerek gelirdik. Bakkalımız olunca çok güzel oldu. Çok güzel hizmet veriyor yani. Ben bir vatandaş olarak memnunum. Genel anlamda insanlarda memnun" ifadelerini kullandı.

"Dua edenler var"

13 yıldır mahalle halkına seyyar bakkal ile hizmet veren Mevlüt Uçar ise yaptığı açıklamada, "Mahalle içinde böyle kiralık böyle market yapacak bir yer olmadığı için mobil hizmet aklıma geldi. Bunu tasarladım ve 13 seneden beri halkıma ve milletime hizmet veriyorum. Bu hizmet anlayanlar için önemli bir hizmet. Hizmet kaybolduğu zaman değeri anlaşılır. Köylümüz gece yarısı da gelse, sabahın erken saatlerinde de gelse paralı veya parasız buradan her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Buda bize gurur veriyor. Bakkalımızda her şey mevcut. Dondurmasından tut, çerez, bakliyat, sigara her türlü ihtiyaç bakkaliyemizde vardır. İlgi vatandaşlar tarafında çok güzel. Çok dua edenler var. Halkımız çiftçi olduğundan dolayı tarlasından gelirken ihtiyacını karşılıyor. Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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