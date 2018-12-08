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Yüzbaşı Eda, dosta güven düşmana korku saldı

Yüzbaşı Eda Caz: "Nene Hatun'un torunları olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok"
08 Aralık 2018 17:06
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Yüzbaşı Eda, dosta güven düşmana korku saldı

3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Eda Caz, 93 Harbi sırasında Rus işgaline karşı halk direnişinin simgesi haline gelen kahraman Türk kadını Nene Hatun'un torunları olarak üstesinden gelmeyecekleri hiçbir işin olmadığını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alay Komutanlığında görev alan Yüzbaşı Eda Caz, başarıyla sürdürdüğü subaylık mesleğini Türk kadınlarına tavsiye ediyor. Türkiye - İran - Irak sınırlarının kesiştiği noktada yer alan ve konum olarak stratejik bir öneme sahip Yüksekova'da görevli Yüzbaşı Caz, çocukken hayal ettiği mesleğini sürdürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde görevini yerine getiren Yüzbaşı Caz, 13 yıllık meslek hayatında birçok başarıya da imza attı.

İHA muhabirine konuşan Yüzbaşı Eda Caz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadını ve erkeğiyle Türk savunmasında görevinin başında olduğunu belirtti. Vatan sevgisinden dolayı subay mesleğini seçtiğini ifade eden Yüzbaşı Caz, "Küçük yaşta ailemde olan subaylara özenirdim. Özentiyle başlayan bu istek çığ gibi büyüdü. Sonrasında Kara Harp Okulu mülakatlarına katıldım. Kara Harp Okulunda 4 yıllık bir eğitimin ardından teğmen olarak 2005 yılında mezun oldum" dedi.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok"

Başarıyla sürdürdüğü subay mesleğini Türk kadınlarına da tavsiye eden Çaz, "Son zamanlarda Türkiye'de kadınlar çok farklı alanda boy göstermektedirler. Bizler de 93 Harbi'ne katılan Nene Hatun'un torunları olarak üstesinde gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağına inanıyorum. Bu meslek bir yaşam tarzıdır. Sivil hayata da mutlaka yansımaları oluyor. Gerek toplum içerisinde gerekse ev hayatında yansımalarını görebiliyoruz" diye konuştu.

"Mesleğimden çok memnunun"

Mesleğini çok sevdiğini ve Türkiye'nin her bölgesinde görev yaptığını dile getiren Caz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin her yerinde görev yapmak benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ayrı ayrı bölgeleri tanımak ve farklı kültürleri, Türk insanını da yakından tanımak benim için önemli şeylerdir. Bu yüzden mesleğimden çok memnunun."

Ailesinde de kendisi gibi subay olmak isteyenlerin olduğunu ve bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Caz, "Üniformalı gördükleri zaman yanıma gelip meslekle ilgili sorular soruyorlar. Ben de mümkün olabildiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Rahat uyusunlar"

Konuşmasında Türk halkına selamlarını ileten Caz, şunları kaydetti:

"Ben buradan değerli Türk halkına sevgi, saygı ve selamlarımı iletmek istiyorum. Rahat uyusunlar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri kadını ve erkeğiyle Türk savunmasında görevinin başındadır."
İhlas Haber Ajansı
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