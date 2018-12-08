Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da otomobilin polis aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ali Teke, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin, Konya Numune Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, baba ocağında "helallik" alındıktan sonra Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi namazgaha getirildi.

Burada şehidin annesi Rukiye Teke, "Kuzum sana doyamadım. Hep sen bana baktın, ben sana bakamadım. İki çocuğunu bırakıp da mı gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Sabri Teke'yi ise Vali Cüneyit Orhan Toprak teselli etti.

Şehit polisin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, merkez Karatay ilçesinde Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmış, kazada Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.