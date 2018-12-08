1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit binbaşıyı 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış

Şehidin eşi Sibel Kulaksız: - "Başka yerde onu 'pamuk komutan' olarak severlerdi. Burada 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış"
08 Aralık 2018 17:14
Yazdır
Şehit binbaşıyı 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış

Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için anma töreni düzenlendi.

Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından dün Muş'a gelen şehidin eşi Sibel Kulaksız, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yalçın, burada yaptığı konuşmada, buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Şehidin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Yalçın, "Biz kamu görevimizi rahatça ifa edebiliyorsak, çocuklarımız parklarda rahatça oynayabiliyorsa şehit binbaşımız gibi tüm şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Onları bugün minnetle anıyoruz." dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sibel Kulaksız ise 3 yıl 4 ay aradan sonra Malazgirt ilçesine geldiğini söyledi.

Eşinin kanının yerde kalmadığını vurgulayan Kulaksız, şöyle devam etti:

"Vatanımızın bölünmez bir bütün olduğunu herkes bilsin. Başka yerde onu 'pamuk komutan' olarak severlerdi. Burada 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış. Çünkü çocuklara çok yardım ediyordu. Onların okuması için elinden geldiğince yardım etmiş. Halk ile iç içe olmuş. Bize nasıl bir baba olduysa eş olduysa buradaki çocuklara, halka da aynı şefkati vermiş. Çocuklarımızın elinin silah değil kalem tutması gerekiyor. Bunu herkes bilecek. Benim çocuğum kalem tutuyorsa o çocuklar da kalem tutacak."

Sibel Kulaksız ve beraberindekiler daha sonra Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu caddede düzenlenen anma törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu, Kulaksız'ın şehit olduğu yere karanfil bırakıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, terörle mücadeleyi son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Sibel Kulaksız, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü'nün dua okumasıyla sona eren törenin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek Kulaksız ile bir süre sohbet etti.

Sibel Kulaksız'a ziyaretinde kızı İrem Kulaksız da eşlik etti.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 470 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
9'uncu kez kırılan trafik aynasına ilginç koruma!
08 Aralık 2018 17:30		 Çatıya konulan gelinlikli cansız manken panik yaşattı
08 Aralık 2018 17:22
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
08 Aralık 2018 17:10		 Yüzbaşı Eda, dosta güven düşmana korku saldı
08 Aralık 2018 17:06
Motoruna gelen ceza makbuzunu görünce şok oldu
08 Aralık 2018 17:01		 Muhtar, 13 yıldır 'Seyyar Bakkal' hizmeti veriyor
08 Aralık 2018 16:51
6 aylığına geldiği Bursa'dan 8 yıldır ayrılamıyor
08 Aralık 2018 16:42		 Isınmak için yaktıkları odunlarının para bıraktılar
08 Aralık 2018 16:27
İşte Anadolu'daki ilk piyango çekilişi
08 Aralık 2018 16:18		 Bartın Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
08 Aralık 2018 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Emekliye intibak düzenlemesi
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 6
mahzuni şerif 1
gelinim yatakta 1
medipol başakşehir 3
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 4
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
danıştay savcısının tsk başörtüsü mütalaası 2
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam