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Türkiye'nin 18 yıllık lale figürlü logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yeni tanıtım stratejisi çalışmaları kapsamında 'Turkey Home' kampanyası etrafında şekillenen sloganı ve yaklaşık 18 yıldır kullanılan 'lale' figürlü Türkiye logosu ihalesinin ocak ayında biteceğini söyledi.
08 Aralık 2018 17:18
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Türkiye'nin 18 yıllık lale figürlü logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yeni tanıtım stratejisi çalışmaları kapsamında 'Turkey Home' kampanyası etrafında şekillenen sloganı ve yaklaşık 18 yıldır kullanılan 'lale' figürlü Türkiye logosu ihalesinin ocak ayında biteceğini söyledi.

2019 yılı ocak ayında reklam ihalesine çıkacağını söyleyen Bakan Ersoy, Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisini hazırlamak üzere başlatılan çalışmalarda önemli bir adım atıldığını vurguladı. Yeni logoların ürün geliştirme işlemleri için ihale aşamasındayken çalışma başlattıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ocak ayı itibariyle tanıtımlara başlayacaklarını ifade etti.

Ersoy, "Şimdi bir ajans ihalesine çıktık. Bu ihale ocak ayında bitecek. Bu yeni konseptlerin, yeni logoların ürün geliştirmesi var. İhale aşamasındayken bunlar için bir çalışmada başlattık. Sezon itibariyle nisan mayıs gibi bu materyallerin üretilmesi, tanıtım filmlerinin çekilmesi gibi aşamalar gerçekleştikten sonra 2020 ocak itibariyle yoğun bir şekilde tanıtıma başlıyoruz. Ocak ayından itibaren çok ciddi bir şekilde tanıtımlarına başlayacağız" dedi.

"Gelir gurubu yüksek turistleri hedefliyoruz"

Bakan Ersoy, kaynakları nitelikli turistlere konsantre olarak değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "18 yıldır mevcut tanıtım sistemi ile ilerliyoruz. Ama aldığımız karar gereği sayıya oynamayacağız sayı zaten kendi akışı ile gidiyor. Kaynaklarımızı nitelikli turistlere konsantre olarak değerlendirmek istiyoruz. Sadece sayı değil gelir gurubu yüksek turistleri hedeflemek istiyoruz. Bu bağlamda da bir değişikliğe gitmemiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Deniz, kum, güneş ve gastronomi

Türkiye'de turizm anlamında deniz, kum, güneşin yanı sıra gastronomi turizmini de hedeflediklerini ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Ersoy, Türkiye'de konaklama ve gastronomi gelirlerinin orantılı olması gerektiğini söyledi.

Ersoy, "Turizm anlamında artık deniz, kum ve güneş yeterli olmuyor. Bunların yanına gastronomiyi de katmış oluyoruz. Hedefimiz 2019 yılında turizm gelirlerini arttırmak. Buna sadece konaklama ve tarihi yerler yeterli olmuyor. Konaklama dışında harcama yapılacak yeme-içme çok önemli. Konaklama ve gastronomi geliri orantılı olması gerekiyor. Bu noktada bunu geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Bundan dolayı 2019 yılında turizm anlamında gastronomiyi de işin içine dahil ederek çok farklı bir tanıtım geliştirdik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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