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Çatıya konulan gelinlikli cansız manken panik yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelinlik giydirilerek iş yerinin çatısına konulan cansız mankeni görenler, panik yaşadı. İlk bakışta gelinin intihar için çatıya çıktığını düşünen çevredekiler, cansız manken olduğunu fark edince gülümsedi.
08 Aralık 2018 17:22
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Çatıya konulan gelinlikli cansız manken panik yaşattı

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren gelinlik firması tarafından, dikkat çekmesi için iki katlı binanın çatısına gelinlik giydirilmiş cansız manken konuldu. Bacakları sarkıtılmış halde ve elinde şemsiye bulunan cansız mankeni görenler, gelinin intihar için çatıya çıktığını düşünerek panik yaşadı. Bir süre sonra çatıdakinin tanıtım için konulan cansız manken olduğunu fark eden ilçe sakinleri, gülümseyip yollarına devam etti.

Gelinlik firmasının sahibi Tülay Ulama, "Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, parmakla gösterilmek. Çünkü biz hep parmakla gösterilecek işler yaparız.

Vitrinden dışarıyı seyrettiğimde insanların dalgın bir şekilde yürüdüğünü fark ettim. Dedim ki insanların burayı parmakla göstermesi lazım. Dükkanımızda bulunan mankenlerimizden birini gelinlik giydirerek çatıya oturttuk.

Damadı bekleyen gelin mizanseni oluşturduk. Burası ikinci şubemiz. Yeni açtığımız için, tek derdimiz fark edilmekti. İnsanların kafalarını kaldırarak bizleri fark etmelerini istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

DHA
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