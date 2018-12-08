Arabulucuların ticari uyuşmazlık mesaisi başlıyor

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan kanunla alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirildi.

Böylece, Türkiye'de ilk kez 1 Ocak 2018'den itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculukta yeni dönem başlayacak.

Ülke genelinde görev yapan 9 bin 410 arabulucu, 1 Ocak 2019'dan itibaren belirlenen ticari uyuşmazlıkların çözümü için ter dökecek.

Uygulamayla, yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık, dava açılmadan arabuluculukla çözüme kavuşturulacak.

İlk derece mahkemesinde 541, İstinaf ve Yargıtay süreçleriyle yaklaşık bin günde yargılamaları sona erdirilen ticari uyuşmazlıklar, en fazla 2 ayda sonuçlandırılacak.

Arabuluculuk süreci nasıl işleyecek?

Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Başvurular, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna, büroların bulunmadığı yerlerde de görevlendirilen yazı işleri müdürlüklerine yapılacak.

Görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmeye çağıracak. Arabuluculular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılabilecek.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.