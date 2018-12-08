9'uncu kez kırılan trafik aynasına ilginç koruma!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde duvara monte edilen trafik aynasını, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar yüzünden 9'uncu kez yenilemek zorunda kalan Muhtar Ali Kapısız, yeniden aynı sorunla karşılaşmamak için önlem aldı.

Aynanın önüne çelik telli çerçeve astıran Muhtar Kapısız, "Aynayı bir nebze de olsa korumak için telli çerçeve yaptırdım" dedi.

Merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi 434'üncü Sokak'ta, kazaları önlemek ve sürücülerin görüş açısını genişletmek için duvara monte edilen trafik aynası, daha önce zarar verildiği için 8 kez değiştirildi.

Bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce yine kırılan ayna, 9'uncu kez yenilendi.

Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, saldırganların zarar vermemesi için aynanın önüne çelik telli çerçeve astırdı. Aynaya zarar verenlere tepki gösteren Muhtar Ali Kapısız, "Bu milli servet. Zarar verenlere sesleniyorum, hepsinden önemlisi de can kaybına sebep olursanız bunun vebalini ömür boyu çekersiniz. Sahip çıkalım, koruyalım" dedi.