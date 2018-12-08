1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de olası İZBAN grevine karşı ek sefer önlemleri

Büyükşehir ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ'in sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturdu
08 Aralık 2018 17:34
Yazdır
İzmir'de olası İZBAN grevine karşı ek sefer önlemleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'daki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanılamaması durumunda, vatandaşların olası bir grevden olumsuz etkilenmemesi için ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ'de sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımında önemli bir payı olan ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ, Aliağa ile Selçuk arasında sefer yapan İZBAN'daki grev ihtimali üzerine gerekli tedbirleri aldı. Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaşma için son ana kadar umutlu olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu arada vatandaşların olası bir grevden olumsuz etkilenmemesi için de ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ'de sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturduklarını, hizmet verecek tüm yeni otobüs hatlarının sabah 06.00'dan itibaren sefere başlayacağını açıkladı.

Kuzey Aksı

Buna göre Aliağa, Foça ve Yeni Foça'ya ulaşım talebinin karşılanması amacıyla 843 No'lu Aliağa Aktarma Merkezi-Egekent Aktarma Merkezi arasında 10 adet körüklü araç ve 15 dakika sıklık ile hizmet verecek yeni hat oluşturuldu. Ayrıca 844 No'lu Egekent Aktarma Merkezi ile Bornova Metro Aktarma Merkezi arasında ve 856 No'lu Çiğli Aktarma Merkezi ile Alsancak Gar arasında körüklü araçlarla hizmet verecek otobüs hatları oluşturuldu.

744 No'lu Foça-Hatundere Aktarma Merkezi hattını kullanan yolcular "Helvacı kavşağında",

745 No'lu Yeni Foça-Biçerova Aktarma Merkezi hattını kullanan yolcular, "Yeni Foça yol ayrımında", 752 No'lu Buruncuk-Hatundere Aktarma Merkezi hattını kullanan yolcular ise "Yıldırım" durağından, 843 No'lu Aliağa Aktarma Merkezi-Egekent Aktarma Merkezi hattına erişim sağlayabilecekler.

Bunlara ilave olarak yolcu yoğunluğuna göre, 121 No'lu Bostanlı İskele-Konak, 200 No'lu Mavişehir Aktarma Merkezi-Havalimanı, 543 No'lu Bostanlı İskele-Halkapınar Metro, 800 No'lu Menemen Aktarma Merkezi Bornova Metro, 912 No'lu Egekent Aktarma Merkezi-Alsancak Gar, 921 No'lu Bostanlı İskele-Alsancak Gar ve 802 No'lu Egekent Aktarma-Konak hatlarına ilave otobüs tahsisi yapılacak.

Güney Aksı

Torbalı (Tepeköy Aktarma Merkezi ile Sarnıç Aktarma Merkezi) ve Sarnıç arasında 10 adet körüklü araç ile 15 dakika sıklıkta hizmet verecek yeni otobüs hattı oluşturuldu.

Ayrıca Buca Bölgesine toplu ulaşım hizmeti sunan 418 No'lu Şirinyer Aktarma-Halkapınar Metro, 70 No'lu Tınaztepe-Halkapınar Metro ve 470 No'lu Tınaztepe-Lozan Meydanı hatlarına ilave otobüsler tahsisi yapılacak. 70 No'lu Tınaztepe-Halkapınar Metro hattının bazı servisleri ise Şirinyer Aktarma Merkezi'nden başlayacak.

Gaziemir Bölgesi'nde toplu ulaşım hizmeti sunan 90 No'lu Gaziemir-Halkapınar Metro, 691 No'lu Gaziemir-Halkapınar Alsancak Gar, 200 No'lu Mavişehir Aktarma Merkezi-Havalimanı hatlarına ayrıca kent merkezinde 253 No'lu Halkapınar Metro 2-Konak hatlarına otobüs takviyesi yapılarak ek seferler konulacak.

İZDENİZ'den takviye

Olası bir İZBAN grevi durumunda Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinde de İZDENİZ tarafından sefer takviyesi yapılacak. ESHOT ve İZULAŞ, bu bölgelerde oturan vatandaşların iskelelere daha kolay ulaşımı için ek seferler koyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların özel araçları yerine deniz ulaşımını tercih etmelerinde yarar olacağını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 870 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sahteciliğe karşı noterlere 'kimlik okuma aparatı' geliyor
08 Aralık 2018 18:34		 Mahkumlar hem meslek ediniyor hem rehabilite oluyor
08 Aralık 2018 18:22
Arabulucuların ticari uyuşmazlık mesaisi başlıyor
08 Aralık 2018 17:26		 'Müteahhitlik belgesini standarda bağlayacağız'
08 Aralık 2018 15:10
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
08 Aralık 2018 12:11		 Mesai saatinde idarecilik, mesai sonrası hekimlik yapıyor
08 Aralık 2018 11:10
Ters yönde araç kullanan alkollü sürücüye 10 nin liralık ceza
08 Aralık 2018 10:36		 Mesleğe göre askerlik
08 Aralık 2018 09:20
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
08 Aralık 2018 07:10		 TİKA, Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı için harekete geçti
08 Aralık 2018 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 8
dünya ahiret bacım 1
a101 2
ontolojik ahlak 1
zorunda mıyım 1
mansur yavaş 6
yavuz dizdar 1
Game of Thrones 5
şenol güneş'in ali palabıyık'a küfretmesi 1
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam