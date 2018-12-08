TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'ye döndü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bölgede sorunların çözülmesi ve acıların sona ermesini önemsediklerini belirterek bunun için bölgesel iş birliğini İran, Rusya, Türkiye olarak sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi'nin katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı"nın kapanış bölümünde konuşan Yıldırım, terör örgütleriyle mücadelede yapılacak iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Tahran'da ele alınamayan daha spesifik konuları İstanbul'da ele alma ve daha somut sonuçlar elde etmeyi ümit ettiklerini ve bunun için hazırlıkları bir yıl boyunca teknik düzeyde yapacaklarını aktardı.

TBMM Başkanı Yıldırım, temaslarının ardından Türkiye'ye döndü.