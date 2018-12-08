İmar Barışı'ndan yararlanan vatandaş sayısı açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.

Bakan Kurum, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kentin yerel yöneticileriyle bir araya gelerek, şehrin sorunları, çözüm önerileri ve mevcut projelerle ilgili bilgi aldı.

Toplantının ardından TOKİ tarafından Yıldızkent'te yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra kent merkezindeki Tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'ni gezdi.

Kurum, kale önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yapımı süren ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, ülkedeki hava kirliliğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 339 hava izleme istasyonumuz var, internetten de anlık takip edebiliyoruz. Buraya gelirken Erzurum'un hava kirliliğine baktık, seviyesi iyi oranda. Erzurum'da da 5 bölgede hava kirliliğini anlık takip ediyoruz ama kış aylarının gelmesiyle kalitesiz kömür kullanımından kaynaklı bir kirlilik söz konusu ancak bu kömürün kalitesini valimizle konuştuk. İnşallah daha kaliteli bir kömürü veya doğal gazı bu alanlarda kullanarak il merkezi için böyle bir düzenlemeye gidecekler. İnşallah il merkezinde daha kaliteli kömür kullanarak şehir merkezindeki hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız."

Bakan Kurum, imar barışıyla ilgili bir soruya cevap verirken de "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru bedeli alınmış durumda." dedi.

- "İmar barışından yararlanan kişi sayısı 10 milyonu aşacaktır"

İmar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığına dikkati çeken Kurum, "İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor." ifadeleri kullandı.

Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da "Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.