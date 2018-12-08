Uzman Erbaşlar, yeni kanun istiyor

Uzmanlar Federasyonu genel merkez binasının açılış töreninde konuşan Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, ''3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun Gazi Meclisimiz tarafından ele alınıp baştan sona değiştirilmesi gerekmektedir'' dedi.

Uzmanlar Federasyonu genel merkez binasının açılış töreni gerçekleşti. Çok sayıda siyasetçinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta bir konuşma yapan Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, ''Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin 700, içişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplam 125 bin uzman çavuş görev yapmaktadır'' ifadelerini kullandı.

''3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun Gazi Meclisimiz tarafından ele alınıp baştan sona değiştirilmesi gerekmektedir''

Uzman çavuşların çalışma yönetmelikleri yok. sicil yönetmelikleri yok, tayin yönetmelikleri yok. Devletin kritik kadro görevleri için alım yaptığı uzman çavuşlar amirlerin emirleri doğrultusunda İsveç çakısı gibi çok maksatlı kullanılmaktadır. Gelişen dünya ve silahlı kuvvetler kapsamında miyadını dolduran ihtiyaca ve profesyonelliğe cevap veremeyen 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun Gazi Meclisimiz tarafından ele alınıp baştan sona değiştirilmesi gerekmektedir'' şeklinde konuştu.

Tilkici'nin konuşmasının ardından Zeynep Çetin adlı minik İstiklal Marşı'nı okudu. Açılışa Tilkicinin yanı sıra Başkan Vekili Arif Saylam, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.