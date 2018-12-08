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Tarihi kiliseyi defineciler talan etti

Aydın'ın Söke ilçesinde 1821 yılında yapılan Aziz Nikolaos Kilisesi, kaderine terk edilince define avcıları tarafından talan edildi, madde bağımlılarının meskeni oldu. 197 yıllık tarihi eser, gün geçtikçe yok oluyor.
08 Aralık 2018 17:52
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Tarihi kiliseyi defineciler talan etti

Güllübahçe Mahallesi Gelebeç mevkiinde yer alan 197 yıllık Aziz Nikolaos Kilisesi'nin hali üzüntü yarattı. Hristiyan aleminin önemli din adamlarından Noel Baba diye anılan Aziz Nikolas'ın adına Gelebeç'te oturan Rumlar tarafından yaptırılan ve Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından önem taşıyan yapı, kaderine terk edilince define avcıları tarafından talan edildi, madde bağımlılarına mesken oldu. Her tarafına sprey boyayla yazı yazılan, defineciler tarafından talan edilerek harabe haline getirilen kilisenin duvarlarındaki tasvirler ve bezemeler ise dökülmeye başladı.

'RESTORE EDİLEREK GÜNÜMÜZE KAZANDIRILMALI'

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, 1821 yılında yapılan Aziz Nikolaos Kilisesi'nin Aydın'da ayakta kalan 2 kiliseden birisi olduğunu belirterek, "Biri Germencik Mursallı'da, diğeri de Aziz Nikolaos Kilisesi. Burası maalesef kaderine terk edilmiş durumda. İlgisiz ve tahrip edilmiş. Her tarafından yağmur suları akıyor. Girişinde ve kapısında kontrolsüz girişle her türlü kötü niyetli kişilere de mekan olmuş bir tarihi yer" dedi.

Kilisenin restore edilerek turizme açılmasını istediklerini ifade eden Özçakır, "Dini turizmi canlandırmak amacıyla bu kilisenin restore edilerek turizme açılmasında büyük yarar var. Bu amaçla çevredeki belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere bu tarihi binanın işlevlendirilerek, etrafındaki restore edilmiş diğer binalara uygun olarak tarihi günümüze kazandırılmasını öneriyoruz" dedi.

AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ

1821 yılında aynı yerde bulunan bir başka kilisenin üzerine Gelebeçli Rumlar tarafından inşa edildiği bilinen kilise, bir dönem cami olarak da hizmet vermiş. Doğu batı yönünde dikdörtgen plana sahip olan Aziz Nikolaos Kilisesi'nin iki tane apsisi ve iki tane nefinin yanında, önünde narteksi ve narteks üzerinde çan kulesi bulunuyor. Kilisenin içerisinde osteoflak denilen kemiklik yer alıyor. Burası Hristiyan inanışına göre kemiklerin toplandığı bir bölüm.

DHA
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