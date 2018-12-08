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Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'daki toplu açılış töreninde vatandaşların taleplerini dinleyip, özçekim yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Üsküdar'daki toplu açılış töreninde vatandaşların taleplerini dinleyip, fotoğraf çekildi.
Albayrak, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde olduğu anlarda vatandaşların çağrısı üzerine protokol alanından ayrıldı.
Bariyerlerin olduğu alana gelerek, vatandaşların kendisine ilettiği notları alan Albayrak, ayrıca telefonlarını ileten vatandaşlarla özçekim yaptı.
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