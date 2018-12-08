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Mahkumlar hem meslek ediniyor hem rehabilite oluyor

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulan atölyede ahşaptan çeşitli hediyelik eşyalar üreten mahkumlar, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı da buluyor
08 Aralık 2018 18:22
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Mahkumlar hem meslek ediniyor hem rehabilite oluyor

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla oluşturulan ahşap atölyesinde üretilen ürünler, Türkiye geneline pazarlanıyor.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ile Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından yılın belirli dönemlerinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan mahkumlar, usta öğreticiler tarafından ahşap atölyelerinde çalışabilecek düzeye getiriyor.

Ahşaptan çeşitli hediyelik eşyalar üreten mahkumlar, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı da buluyor.

Cezaevi müdürü Ahmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri faaliyette olan ahşap atölyesinde 45 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Atölyede 20 çeşit ürünün yapıldığını belirten Çalışkan, "Özel talepler olursa bu talepleri de geri çevirmiyoruz. Saat, çeyiz sandıkları, duvar panoları, adalet terazileri, ayna, isimlik ve küçük masa gibi çeşitli ürünler yapılıyor." dedi.

El işlemesi olarak yapılan ahşap ürünlerde Selçuklu ve Osmanlı motiflerine ağırlık verildiğini anlatan Çalışkan "Burada temel gayemiz, hükümlü ve tutuklularımıza meslek öğretmek. Tahliye edildikten sonra faydalı bireyler olarak topluma karışmaları. Bu nedenle kendilerine usta öğreticiler vasıtasıyla meslek öğretmekteyiz. Onlar da zevkle bu işi yapmaktalar. Günde 8 saat bu atölyelerde görev yapan mahkumlar, vakitlerini yararlı şekilde geçirme imkanını yakalıyor." diye konuştu.

Ürünleri fuarlarda pazarladıklarını aktaran Çalışkan, "Katıldığımız fuarlarda ürünlerimizin ilgi görmesi bizi mutlu etmekte. Bu çalışmaları bakanlığımız İş Yurtları Kurumu bünyesi altında yapmaktayız. Mahkumların yaptığı ürünlerin satışından elde edilen gelir, İş Yurtları Kurumuna gitmekte. Oradan da mahkumlara hem sigorta yapılmakta hem de çalışmaları karşılığı ücret ödenmekte." ifadelerini kullandı.

- "Atölye faaliyetleri cezaevlerindeki huzur ve barışa da katkı sağlıyor"

Çalışkan, atölyelerin istihdama katkısının yanı sıra başka olumlu yanları da bulunduğuna dikkati çekerek, "Mahkumlar hem meslek öğreniyor hem de zamanlarını verimli şekilde geçiriyor. Mahkumların burada bir işle uğraşmaları, cezaevlerindeki huzur ve barışa katkı sağlıyor. Günde 8 saati birlikte iş yaparak geçiren mahkumlar arasında arkadaşlık ortamı da gelişmekte." diye konuştu.

Ahşap atölyesinde çalışan hükümlü B.S. ise cezaevinde zamanını en iyi şekilde değerlendirdiğini dile getirerek, "Bu işi hobi olarak yapmıyorum, gelecek planlamamı da buna göre yapıyorum. 5 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. 3 yıldır da oyma atölyesinde çalışıyorum. Sağ olsun, müdürlerimiz böyle faaliyetlerinin olduğunu, çalışabileceğimizi bize anlattı. Bu işi geleceğimi kazanabileceğim bir iş olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte faydalı bir birey olmak istediğini vurgulayan B.S, "İstemeyerek buralara geldik, tabii ki pişmanız. Bundan sonraki hayatımızı daha düzenli, daha düzgün, sanatsal faaliyetlerle geçirmek istiyoruz. Buralarda çalışmak bizim gibi hükümlü ve tutuklular için çok güzel bir faaliyet. Hem psikolojik hem bedensel olarak insanlar rahatlıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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