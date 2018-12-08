|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1'i binbaşı, 3 yaralı
Hakkari'de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı.
Hakkari'de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hakkari-Van karayolu Çanaklı köyü yakınlarında meyana geldi. Van istikametine gelmekte olan ve içinde 3 askerin bulunduğu Kirpi aracı kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı bariyerlere çarparak 5 metre yüksekliğinden şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralana 1 binbaşı ile 2 uzman çavuş Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan askerlerin sağlık durumunun isi iyi olduğu belirtildi.
Bu haber 1,520 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI