1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Duhan Utku Selçuk (12), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Duhan Utku, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
08 Aralık 2018 18:46
Yazdır
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nda 7/C sınıfında eğitim gören, Cünay-Emine Selçuk çiftinin tek çocuğu Duhan Utku, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Anne ve babasının çağırdığı sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Duhan Utku, Numune Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği Duhan Utku, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duhan Utku Selçuk için bugün Ulu Cami'de ikindi namazının ardında cenaze namazı kılındı. Duhan Utku'nun cenazesi; ailesi, öğretmenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,366 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor
08 Aralık 2018 18:50		 Uydu cihazı sipariş etti, 300 bin lira borçlu çıktı
08 Aralık 2018 18:38
Kızılay'daki otobüs kazasında ölen öğretmen toprağa verildi
08 Aralık 2018 17:38		 9'uncu kez kırılan trafik aynasına ilginç koruma!
08 Aralık 2018 17:30
Çatıya konulan gelinlikli cansız manken panik yaşattı
08 Aralık 2018 17:22		 Şehit binbaşıyı 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış
08 Aralık 2018 17:14
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
08 Aralık 2018 17:10		 Yüzbaşı Eda, dosta güven düşmana korku saldı
08 Aralık 2018 17:06
Motoruna gelen ceza makbuzunu görünce şok oldu
08 Aralık 2018 17:01		 Muhtar, 13 yıldır 'Seyyar Bakkal' hizmeti veriyor
08 Aralık 2018 16:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mazeret izni 1
en lezzetli yemek 6
gelinim yatakta 1
yılmaz vural 2
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 6
mahzuni şerif 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
ontolojik ahlak 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam