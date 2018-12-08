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Antalya Valisinden emniyet kemerli paylaşım
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte dün başlatılan 'Ölümle Tokalaşma' Projesinin ardından emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek için makam aracının arka koltuğunda otururken, emniyet kemeri bağlı halde çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte dün başlatılan 'Ölümle Tokalaşma' Projesinin ardından emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek için makam aracının arka koltuğunda otururken, emniyet kemeri bağlı halde çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde, emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla dün 'Ölümle Tokalaşma' Projesi başlatıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, projenin yayınlaştırılmasını sağlamak ve emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için makam aracının arka koltuğunda otururken, emniyet kemeri bağlı halde çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Arka koltukta kemer takmak; trafik kazalarında yüzde 75 ölümleri engeller" notuyla paylaştı.
Fotoğraf kısa süre çok sayıda beğeni aldı.
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