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En acı telefon! Polis memuru cevap veremedi

Tüfekle intihar eden adamın çalan cep telefonuna polis cevap veremedi
08 Aralık 2018 18:58
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En acı telefon! Polis memuru cevap veremedi

Antalya'da seyir terasına gelerek manzara izledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş eden Erol Damar (40) hayatını kaybetti. Olay sonrası Damar'ın çalan cep telefonuna polis cevap veremedi.

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında 17.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle seyir terasına gelen Erol Damar, burada bir süre manzara izledikten sonra sırt çantasından çıkardığı tüfeği alıp başına dayadı. Çevredekilerin ikna etme çabalarına aldırış etmeyen Damar, ateş ederek hayatına son verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın öldüğünü belirlerken, polis bölgede inceleme başlattı.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, intihar eden adamın cansız bedeni üzerinde araştırma yaparken, cep telefon sesi geldiğini duydu. Damar'ın üzerinden çıkarttıkları cep telefonunu alan ekipler, sık sık arayan karşı tarafın telefonuna cevap veremedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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