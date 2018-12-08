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e-YDS 2018/12 İngilizce sonuçları açıklandı
08 Aralık 2018 19:07
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e-YDS 2018/12 İngilizce sonuçları açıklandı

DUYURU
(08 Aralık 2018)

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/12 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı

08 Aralık 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 08 Aralık 2018 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2018/12 İngilizce Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)
Memurlar.Net
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