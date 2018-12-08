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e-YDS 2018/12 İngilizce sonuçları açıklandı
DUYURU
2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/12 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
08 Aralık 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 08 Aralık 2018 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS
2018/12 İngilizce Sınav Sonuçları
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