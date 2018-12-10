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Anayasa Mahkemesi, Rektör atamalarında kaldırılan 3 yıl süresini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 17 nolu CBK ile yapılan değişiklikleri esastan görüşecek. Görüşülecek maddeler arasında, rektör atamalarında kaldırılan 3 yıllık süre de bulunuyor.
10 Aralık 2018 10:05
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Anayasa Mahkemesi, Rektör atamalarında kaldırılan 3 yıl süresini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine 17 nolu CBK ile yapılan düzenlemede yer alan 7 düzenlemenin esastan iptalini görüşecek.

Mahkeme, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamayla, iptali istenen düzenlemelerle ilgili olarak ilk inceleme aşamasını tamamladığını ve bir eksiklik görmediğini belirtti.

Mahkeme, ilk incelemeden sonra dosyaları esastan görüşmektedir. Ancak, esastan görüşmenin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Esastan inceleme yapılacak konular arasında,

- Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğünün kurulması,

- İl Dernekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevlerinin sona ermesi,

- Bakan yardımcılığı kadrolarına atananların emeklilik aylıklarının kesilmemesi,

- Rektörlüğe atanabilmek için, profesörlükte en az 3 yıl hizmetin bulunması,

- TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda, Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma şartının aranmaması,

- Görevden alınan valilerin mülkiye başmüfettişi ve müfettişi kadrolarına atabilmesi,

- Helal Akreditasyon Kurumu uzmanlığına diğer kurumlardan yapılacak atamalar,

konuları yer almaktadır.

İŞTE AYM'NİN İLK İNCELEME KARARI

CBK ile yapılan düzenlemeler AYM'ya götürülüp iptali istenen hususlar
c) 263 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü"

"Madde 263 - (1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

....

13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (17) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 1. maddesinin birinci fıkrasının;
1. (c) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin başlığı ile birlikte değiştirilen 263. maddesinin,
d) Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 - (1) Mevzuatta Dernekler Dairesi Başkanlığına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dernekler Dairesi Başkanına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürüne yapılmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Dernekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını İçişleri Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler."

 2. (d) bendiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Sekizinci Bölümüne eklenen geçici 1. maddenin (2) numaralı fıkrasının "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Dernekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer..." bölümünün,
g) 504 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez."

 3. (g) bendiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 504. maddesine eklenen (4) numaralı fıkranın,
b) 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "en az üç yıl" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz."

Rektörler, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanır.

B. 3. maddesinin birinci fıkrasının;
1. (b) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
a. 3. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "...en az üç yıl..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,

b. 3. maddesine eklenen (7) numaralı fıkranın,

9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanlar, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında durumlarına uygun mülkiye başmüfettişliği veya mülkiye müfettişliği kadrosuna atanırlar. Bu kadrolar atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve Bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
2. (c) bendiyle (3) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesine (5) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (6) numaralı fıkranın,
b) Onbeşinci Bölümünün sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 - (1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolara atanmış olanlar İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları kaydıyla, Yönetim Kurulunun teşekkül ettiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile halen bulundukları kadro dereceleriyle birlikte Helal Akreditasyon Uzmanı olarak atanabilirler. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı onu geçemez."

 C. 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Onbeşinci Bölümünün sonuna eklenen geçici 1. maddenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Memurlar.Net - Özel

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