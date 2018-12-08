|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 günlük Suriyeli bebek, emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçması sonucu boğuldu
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Hasan Çelebi Mahallesi'nde 15 aylık Yüsra Makhut'u emziren Suriyeli anne Emine Makhut, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bu haber 1,727 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI