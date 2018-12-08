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Kamyon ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı
Kırıkkale'de kamyon ile bisikletin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Kırıkkale'de kamyon ile bisikletin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 68 KV 523 plakalı kamyon, Bahşili ilçesi Şehitlik Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklette bulunan Seymen (12), Yaşar (11) ve Hakkı Gezici (10) yaralandı.
Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seymen Gezici'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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