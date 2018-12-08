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Kara yolunu 'felce uğratan' kişiyi gazeteci ikna etti

Kocaeli'de yön tabelasına çıkarak D-130 kara yolu Yalova istikametinde trafiğin durmasına neden olan kişi, AA muhabirin de yardım ettiği ekip tarafından ikna edildi
08 Aralık 2018 19:57
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Kara yolunu 'felce uğratan' kişiyi gazeteci ikna etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yön tabelasına çıkarak trafiği aksatan kişiyi, AA muhabirinin yardımıyla ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Yeniköy mevkisinde yön tabelasına çıkan Hasan İ'yi gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolundaki trafiği durdurdu. İtfaiyenin merdivenli aracıyla Hasan İ'nin bulunduğu yere çıkan polis ve itfaiye ekipleri, görüşmelerinde şahsı ikna edemedi.

Bu sırada olayı ve kara yolundaki yoğunluğu görüntüleyen AA muhabirini gören Hasan İ, gazetecinin de merdivenli araçla bulunduğu yere gelmesini istedi. Muhabirin de katılmasıyla polis ekipleri, kişiyi ikna ederek aşağıya indirdi.

Hasan İ, gerekli işlemler için Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan Hasan İ'nin 2 kez de İzmit'te benzer olaylara kalkıştığı öğrenildi.

Trafikte bekleyen sürücülerden Seyfettin Çoban, yaptığı açıklamada, Değirmendere'ye gitmek için İstanbul'dan yola çıktığını belirterek, yaklaşık yarım saat beklediklerini ve olay nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştuğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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