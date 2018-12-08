1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun iç ve doğu bölgelerinde yarın için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu.
08 Aralık 2018 20:01
Yazdır
Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara (Sakarya hariç), Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2-6 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun iç ve doğu bölgelerinde yarın için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu.

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yarın yağışlı geçeceği bildirildi.

Buna göre yağış, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında da görülecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece artması da öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,290 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Organik kabak çekirdeğinin kilosu 25 TL'den satıyor
08 Aralık 2018 20:53		 Emekli başçavuşun son isteği yerine getirildi
08 Aralık 2018 20:41
Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor
08 Aralık 2018 18:50		 Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 18:46
Uydu cihazı sipariş etti, 300 bin lira borçlu çıktı
08 Aralık 2018 18:38		 Kızılay'daki otobüs kazasında ölen öğretmen toprağa verildi
08 Aralık 2018 17:38
9'uncu kez kırılan trafik aynasına ilginç koruma!
08 Aralık 2018 17:30		 Çatıya konulan gelinlikli cansız manken panik yaşattı
08 Aralık 2018 17:22
Şehit binbaşıyı 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış
08 Aralık 2018 17:14		 Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
08 Aralık 2018 17:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutluluk veren kokular 2
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
fake resim koyan kızlar 2
gel hadi gel 4
uyumak istememek 2
su üstünde taş sektirmek 1
en lezzetli yemek 5
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
mehmet demirkol 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam