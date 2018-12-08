|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyunculara sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kaçan'ın daveti üzerine, Prof. Dr. İskender Pala ve İpek Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu genç oyuncularla Kaçan'ın ofisinde bir araya gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.
Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.
Ziyarette Prof. Dr. İskender Pala ve sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu.
Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.
Bu haber 1,769 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI