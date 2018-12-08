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Siirt'te LPG tankında 15 kilogram eroin ele geçirildi
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda LPG tankı içinde 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda LPG tankı içinde 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"6 Aralık'ta yapılan çalışmalar esnasında durdurulan bir araçta LPG tankının içine zulalanmış vaziyette, 29 paket halinde 15 kilo 240 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir."
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