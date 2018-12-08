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Emekli başkomiser intihar etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli başkomiser Şadi Ç. (70), av tüfeği ile intihar etti. Sadi Ç.'nin 15 yıl önce de intihara kalkıştığı belirtildi.
Emekli başkomiser evli ve 1 çocuk babası Şadi Ç. (70) Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Mahalle'de dün gece otomobilini durdurup indi.
Bir süre aracının önünde oturan Sadi Ç., yanında bulunan av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti.
Olay yerinden geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şadi Ç.'nin öldüğü belirlendi.
15 yıl önce de beylik tabancasıyla başına ateş edip, intihar girişiminde bulunan Şadi Ç.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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