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Emekli başçavuşun son isteği yerine getirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aslan'ın (76) cenazesi, vasiyeti üzerine askeri törenle defnedildi.
08 Aralık 2018 20:41
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Emekli başçavuşun son isteği yerine getirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aslan'ın (76) cenazesi, vasiyeti üzerine askeri törenle defnedildi.

1963 yılında Ankara-Güvercinlik Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun olduktan sonra sırasıyla Kütahya, Antalya, Mardin, Adana, Amasya ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarındaki görevlerini müteakip 1982 yılında emekli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Aslan, 6 Aralık 2018 günü kalp krizi geçirdi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan için, vasiyeti doğrultusunda Hocazade Camii'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Aslan'ın ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aslan'ın ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Aslan'ın cenazesi, Hocazade Mezarlığı'nda defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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