Şanlıurfa'da bir PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD üyesi 1 teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığını belirledi. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma ekipleri, ilçe kırsalında F.İ. isimli teröristi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiğini savunan F.İ. götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğunu itiraf etti. F.İ. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.