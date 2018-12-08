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Tır ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Bingöl-Elazığ karayolunda otobüs ile tır çarpıştı, kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Bingöl-Elazığ karayolunda otobüs ile tır çarpıştı, kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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