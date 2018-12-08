Organik kabak çekirdeğinin kilosu 25 TL'den satıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde pazarcılık yapan Zeki Altın, kendi ürettiği bal kabaklarından çıkardığı çekirdeği kurutup kilogramını 25 TL'den satıyor.

Ürettiği bal kabaklarını yedikten sonra çekirdeğini atmadığını belirten Altın, ''Çekirdekleri çıkarttıktan sonra ılık su ile temizliyorum. Daha sonra temiz bir bez üzerinde suyunun tamamen çekilmesini bekliyorum. Bizler köyde yaşayan üreticileriz. Köy evlerinde soba ve kuzine yakarız.

Suyunu çeken kabak çekirdeğini başka bir temiz beze koyarak, yanan soba karşısında yaklaşık 3 saat kurumasını sağlarız. Tamamen organik ve hiç bir katkı maddesi olmadan pazar tezgahımızda satışa sunarız. Organik kabak çekirdeği, magnezyum açısından zengin bir besin kaynağıdır.

Magnezyum ise insan sağlığı açısından hayati bir önem taşımaktadır. Kabak çekirdeği aynı şekilde bağışıklık sistemi için çok önemli olan çinkoyu da bol miktarda içermektedir. Prostat kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltma özelliği vardır. Kabak çekirdeğinin içerdiği magnezyum, kalp sağlığı başta olmak üzere birçok organ için önemlidir'' diye konuştu.