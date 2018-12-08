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Öğrenci harçlığıyla askıya ekmek bırakıyor

Gümüşhane'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Ayvaz, ailesinin gönderdiği harçlığın yanı sıra öğrenci kredisinin bir bölümünü biriktirerek, askıda ekmek uygulamasına destek veriyor
08 Aralık 2018 21:16
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Öğrenci harçlığıyla askıya ekmek bırakıyor

Gümüşhane'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Ayvaz, biriktirdiği parayla askıda ekmek uygulamasına destek oluyor.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ayvaz, ders kapsamında başladığı uygulamayı sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürüyor.

Ayvaz, biriktirdiği harçlıklarla her ay kentteki farklı fırınlardan 10 ila 15 ekmek arasında satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla askıya bırakıyor.

Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye önce ders kapsamındaki başladığını, sonra uygulamayı devam ettirmek istediğini söyledi.

Fırıncıların kendisine olumlu yaklaştığını, projesine destek verdiğini anlatan Ayvaz, " Aylık 10 ya da 15 ekmek koymaları için fırıncılara para veriyorum. Herkes birbirine yardım etsin istiyorum. Sokakta yatan insanlarımız var. Böyle çabalarsak herkes karnını doyurabilir. Böylece herkes birbirine destek çıkabilir. Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın." ifadelerini kullandı.

-"İhtiyaç sahipleri ekmeklerini askıdan alabilir"

Gümüşhane Fırıncılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Zengin de kent merkezinde 22 fırın bulunduğunu belirterek, yoksullara ve öğrencilere indirimli ekmek vermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Askıda ekmek projesini desteklediklerini vurgulayan Zengin, "Çoğunlukla askıdaki ekmekler alınmıyor. Galiba insanlar çekiniyor. İhtiyaç sahibi insanların ekmeklerini askıdan almalarını istiyoruz. Kendimiz tokken başkalarını aç yatmasını istemiyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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