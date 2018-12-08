1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çöp konteynerine düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp toplamak için eğildiği yer altı konteynere düşen 16 yaşındaki genç, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
08 Aralık 2018 21:21
Yazdır
Çöp konteynerine düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp toplamak için eğildiği yer altı konteynere düşen 16 yaşındaki genç, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi üzerinde çöp toplamak için yer altı çöp konteynerine eğilen 16 yaşındaki N.Ş, dengesini kaybederek içeri düştü.

N.Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci düştüğü yerden çıkardı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 640 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtıyor
08 Aralık 2018 23:21		 'Avatar Atakan' kanser hastası çocuğa 850 bin lira bağışladı
08 Aralık 2018 22:21
Karsu Dönmez Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor
08 Aralık 2018 21:46		 Öğrenci harçlığıyla askıya ekmek bırakıyor
08 Aralık 2018 21:16
'Jandarma, oğlumu 'rüzgar' gibi hastaneye yetiştirdi'
08 Aralık 2018 21:11		 Organik kabak çekirdeğinin kilosu 25 TL'den satıyor
08 Aralık 2018 20:53
Emekli başçavuşun son isteği yerine getirildi
08 Aralık 2018 20:41		 Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
08 Aralık 2018 20:01
Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor
08 Aralık 2018 18:50		 Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
trendyol 1
gelinim yatakta 2
mansur yavaş 6
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 3
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 9
mutluluk veren kokular 3
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam