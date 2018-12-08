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Çöp konteynerine düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp toplamak için eğildiği yer altı konteynere düşen 16 yaşındaki genç, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çöp toplamak için eğildiği yer altı konteynere düşen 16 yaşındaki genç, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi üzerinde çöp toplamak için yer altı çöp konteynerine eğilen 16 yaşındaki N.Ş, dengesini kaybederek içeri düştü.
N.Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci düştüğü yerden çıkardı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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