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'Sokaklarda çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Artık seçim meydanları ile sokaklarda hiçbir şekilde çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız. Çevreci olan AK Parti yine ilkleri yapıyor"
08 Aralık 2018 21:26
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'Sokaklarda çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Artık seçim meydanları ile sokaklarda hiçbir şekilde çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız. Çevreci olan AK Parti yine ilkleri yapıyor." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, "ilk 100 günlük eylem planı"nı bitirdiklerini belirterek, 40'a yakın eylem planının yüzde 98'ini tamamladıklarını ve artık "ikinci 100 günlük eylem planı"na girdiklerini aktardı.

Tüm ülkenin mekansal stratejik planını yaptıklarını anlatan Kurum, "Bu planlar çerçevesinde şehirlerin daha planlı yerleşmesi, daha planlı büyümesi ve gelecek nesillere daha alt yapısı hazır şekilde bırakılması için çalışıyoruz. Kültürün, sanatın, sosyal hayatın birlikte olduğu şehirler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buna ilişkin mekansal stratejik plan, şehirlerin büyümesi adına bizim için büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Kurum, bu büyümenin, ecdadın bıraktığı eserlerin korunması ve sosyal imkanların artırılmasıyla yapıldığını dile getirerek, "Türkiye'de her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapmak istiyoruz. Bunun için bize gelen taleplerle millet bahçelerini belirliyoruz. Kişi başı düşen yeşil alan miktarını artırıp bu millet bahçelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal mekanlar yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sıfır atık projesi, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacak"

Bakan Kurum, 'sıfır atık' projesine de değinerek, şöyle devam etti:

"Sıfır atık projemiz inşallah 2023 yılında, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacak proje. Etaplar halinde şu an 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Artık etaplar halinde tüm şehirlerimizde uygulamaya çalışıyoruz. Biz şehirlerimizin yüzde 75'ine düzenli depolama, yüzde 85'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. Bir taraftan da atmamayı, çevreyi kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi iki gün önce açıkladı. Artık seçim meydanları ile sokaklarda hiçbir şekilde çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız. Çevreci olan AK Parti yine ilkleri yapıyor. Bu noktada çok önemli bir karar almıştır. Bizler de sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararından dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz."

Bakan Kurum, AK Partililerden yerel seçimlerde çok çalışmalarını isteyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da başlattığı 'AK Parti' hikayesini, tevazu içerisinde, sosyal ve gönül belediyeciliğini her vatandaşımıza anlatacağız. Bıkmadan usanmadan kapılarını çalarak onları ikna edip vatandaşları bu belediyecilikle tanıştırmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Kurum, bir restoranda ocak başına geçerek kentin yöresel lezzetlerinden "cağ kebabı" kesti.

Anadolu Ajansı
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