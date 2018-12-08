'Şalgamda ÖTV yanlışından dönülüyor'

TBMM gündemindeki kanun teklifinde bulunan, "şalgam ve aromalı sütlerde özel tüketim vergisinin (ÖTV) kaldırılmasına" ilişkin düzenleme, ilgili sektörlerce olumlu bulundu.

Mecliste görüşmelerine devam edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, şalgam suyu ve Türk Gıda Kodeksi gereği çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden alınan ÖTV kaldırılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek.

Söz konusu içeceklerden ÖTV alınmamasını öngören düzenleme kapsamında vergi kaybı olmayacağı da değerlendiriliyor.

Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine, geçen yıl gazlı içeceklere ÖTV getiren düzenleme kapsamına şalgam suyunun da dahil edildiğini belirterek, bunun kaldırılması için bir yıldır ilgili bakanlarla görüştüklerini söyledi. Şalgam suyunun dışarıdan girdisi bulunmayan tamamen tarımsal ürün içeren bir içecek olduğuna işaret eden Nas, "Bu içeceğin ham maddesi mor, siyah havuç, o da Türkiye'de üretiliyor. Eklenen bulgur da yüzde 100 Türk tarım ürünü. Dışarıdan hiçbir girdi yok. Şalgam, gazlı içecek kategorisine konmuştu, yanlış düzeltilmiş oluyor. Hükümetimiz de bu konuda çok destek oldu. Yanlışlık sonradan fark edildi." dedi.

Nas, dünyada içilen şalgamın da tamamen Türkiye'de üretildiğini ve 26 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayarak, "Biz yeni yeni ihracatı artırırken, içeride gücümüz baltalanırsa dışarıda gücümüz olamaz." diye konuştu.

"KDV bile olmamalı"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel de aromalı sütlere, aromalı içecek olarak bakılması nedeniyle ÖTV uygulandığına dikkati çekerek, "Bu, nihayetinde çocuk sütü, daha çok çocukların tükettiği bir ürün. Bu ürünün var oluş sebebi çocuklara sütü daha fazla içirebilmek ve onların yeterli miktarda protein almalarını sağlamak. Meşrubat gibi görüyorlar, oysa ki bu meşrubat değil. Sağduyu hakim oldu ve ÖTV kalkıyor. Bunlarda bırakın ÖTV'yi, KDV bile olmaması için yıllardan beri mücadele ediyoruz. Umuyoruz ki maksat hasıl olacak ve ÖTV söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

Normal sütten de ÖTV alınmayacağını vurgulayan Tezel, düzenlemenin kendileri için çok olumlu olduğunu kaydetti.