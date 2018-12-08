1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta borsa kaybettirdi döviz ve altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve avro yüzde 2,36 değer kazandı.
08 Aralık 2018 21:41
Yazdır
Bu hafta borsa kaybettirdi döviz ve altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve avro yüzde 2,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.829,78 puanı, en düşük ise 92.375,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,80 azalışla 93.699,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 artışla 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 kazançla 1.413,00 lira oldu. Geçen hafta 332 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 345 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,16 artışla 5,2940 liraya, avro da yüzde 2,36 değer kazancıyla 6,0280 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 572 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 yıldır atık plastiği ekonomiye kazandırıyorlar
08 Aralık 2018 21:36		 'Şalgamda ÖTV yanlışından dönülüyor'
08 Aralık 2018 21:31
Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti
08 Aralık 2018 20:37		 Denetimler haksız fiyat artışlarını düşürdü
08 Aralık 2018 12:00
GAZİRAY Projesi'nde sona doğru
07 Aralık 2018 15:08		 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan VDMK ihracı açıklaması
07 Aralık 2018 14:44
3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
07 Aralık 2018 12:50		 Yerel tohumu kaybettiğimiz yerde aramalıyız!
07 Aralık 2018 11:22
Türkler'in yüzde 63'ü biletini akıllı telefon ile alıyor
06 Aralık 2018 23:43		 Savunma ve havacılık ihracatta rekora koştu
06 Aralık 2018 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
trendyol 1
gelinim yatakta 2
mansur yavaş 6
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 3
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 9
mutluluk veren kokular 3
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam