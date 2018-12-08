1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karsu Dönmez Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor

Hollandalı gurbetçi bir ailenin kızı olan genç müzisyen Karsu Dönmez, dünya çapında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtıyor.
08 Aralık 2018 21:46
Yazdır
Karsu Dönmez Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor

Genç yaşına rağmen yaptığı özgün müzikle kısa sürede uluslararası üne kavuşan Karsu Dönmez, dünya çapında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtıyor.

Yıllar önce Hatay'dan Hollanda'ya giden gurbetçi bir ailenin müzisyen kızı olan Dönmez'in piyano çalarak özgün yorumuyla seslendirdiği eserler, Brezilya'dan Fas'a, ABD'den Endonezya'ya dünya çapında büyük beğeni topluyor.

Özgün bestelerinin yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü müzisyen, konser için geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dönmez, yurt dışında verdiği konserlerde hem Türkiye'yi hem de Türk kültürünü anlattığını dile getirerek, "Türkçe şarkılar söylüyorum. Mesela 2-3 yıl önce Endonezya'daki konserimde (dinleyicilerle) beraber Gesi Bağları'nı, Domates Biber Patlıcan'ı söyledik. Onlara Türk kültürünü anlatıyorum, ninemi anlatıyorum." dedi.

Konserlerinde ninesiyle olan anılarını dinleyicilerle paylaştığını anlatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ninem ilk kez konserime geldiğinde 'Ya kızım, ben cazdan falan anlamam, sen bana Gesi Bağları'nı çal' dedi. İnsanlara bunları anlatıyorum ve bu onlara çok yakın geliyor. İnsanlara yakın olmak istiyorum. Sahnedeyim fakat kendimi anlata anlata, müziğimi yaparak onların seviyesine inmek istiyorum. Çünkü hepimiz arkadaş olalım, bütün kültürler, ülkeler arkadaş olsun istiyorum."

Hayatı boyunca babasından ve menajerliğini de yapan annesinden çok destek aldığını dile getiren Dönmez, "Onlar beni pozitif kültürle büyüttüler. Türkiye'nin misafirperverliğini, insanlara karşı sıcak kanlı olmamız gerektiğini öğrettiler. Türkiye'nin yemek kültürünü, (Türkiye'ye dair) birçok şeyi kombine edip kendim oldum." dedi.

"Türkiye'de de sığınmacılar için bir okul açmak isteriz"

Sanatsal yönünün yanı sıra çok sayıda sosyal yardım projesine de katılan ünlü müzisyen, daha önce verdiği bir röportajda, Avrupa'ya doğru mülteci akını başlayınca arkadaşlarıyla Amsterdam'daki tren istasyonunda bekleyerek, yardıma muhtaç kişileri karşıladıklarını ve onlara destek olduklarını anlatmıştı.

Amsterdam'da başlattığı yardım projesine daha sonra mülteciler için verdiği konserler ve Yunanistan'da açtığı okulla devam ettiğini söyleyen Dönmez, söz konusu çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ben inanıyorum ki bütün çocukların bir şansa ihtiyacı var. Ben yeteneğimi buldum, piyanoya denk geldim ve piyanist oldum. Dünyadaki bütün çocuklar, onlar da (kendi) yeteneğini bulursa dünya ne kadar güzel olur diye düşünerek, Suriyeli arkadaşım Alaa ile Yunanistan'da 'Happy Caravan' diye bir okul açtık. Şu anda çok güzel gidiyor. 60 öğrencimiz var. Çok zeki çocuklar. Sadece çocuklara değil, kadın ve erkeklere de orada eğitim veriyoruz. Alaa ile şu anda Türkiye'deki okulları da yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz."

Dönmez, gezdikleri okullardaki öğrencilere bilim setleri götürdüklerini, sanat ve bilimle onlara ilham vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'de de (sığınmacılar için) bir okul açmayı çok isteriz." ifadesini kullandı.

"Sezen Aksu ile düet yapmak isterim"

Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli gençlere çağrıda bulunan Dönmez, "İki, belki 3-4 kültürle büyümeyi avantaj gibi görün. Avrupa'da beni Türk gibi görüyorlar, Türkiye'de Avrupalı gibi görüyorlar diye düşünmeyin, pozitif düşünün. Çünkü iki kültürü birleştirip, daha güçlü bir karaktere sahip olabilirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, soru üzerine, Türkiye'de ünlü sanatçı Sezen Aksu'yla düet yapmak istediğini ifade etti.

Hatay'ın Altunözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970'li yıllarda Hollanda'ya göç eden gurbetçi bir ailenin kızı olan Dönmez, ismini babasının doğup büyüdüğü köyünden aldı. Dönmez, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da babasının "Kilim" ismini verdiği restoranında 15 yaşında küçük programlar yaparak, piyano çalmaya ve şarkı söylemeye başladı.

Hollanda'da katıldığı bir müzik yarışmasında birinci olan Dönmez'in zamanla ülkede tanınırlığı arttı. Dönmez, henüz 16 yaşındayken hem New York'un dünyaca ünlü gösteri merkezi Carnegie Hall'de hem de uluslararası birçok caz festivalinde sahne alma başarısı gösterdi.

Dünya çapında çok sayıda konser veren Dönmez, ayrıca Hollandalı müzisyenlerle Ankara, Kapadokya, Kırşehir, Nevşehir ve Hatay'ın Karsu köyünde Suriyeli sığınmacılar için yardım konserleri düzenledi. Dönmez, Avrupa'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen birçok etkinliğe katılarak, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da Suriyeli göçmenler, kanser ve böbrek hastası çocuklar için düzenlenen konserlerde sahne aldı.

Dönmez'in müzik alanındaki başarısının yanı sıra ailesini ve hayatını konu edinen bir belgesel film çekilmişti. Film, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Amerika, Belçika, Güney Afrika, Polonya ve Hırvatistan'ın yer aldığı çok sayıda ülkede sanatseverlerle buluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 579 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtıyor
08 Aralık 2018 23:21		 'Avatar Atakan' kanser hastası çocuğa 850 bin lira bağışladı
08 Aralık 2018 22:21
Çöp konteynerine düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı
08 Aralık 2018 21:21		 Öğrenci harçlığıyla askıya ekmek bırakıyor
08 Aralık 2018 21:16
'Jandarma, oğlumu 'rüzgar' gibi hastaneye yetiştirdi'
08 Aralık 2018 21:11		 Organik kabak çekirdeğinin kilosu 25 TL'den satıyor
08 Aralık 2018 20:53
Emekli başçavuşun son isteği yerine getirildi
08 Aralık 2018 20:41		 Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
08 Aralık 2018 20:01
Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor
08 Aralık 2018 18:50		 Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
trendyol 1
gelinim yatakta 2
mansur yavaş 6
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 3
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 9
mutluluk veren kokular 3
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam