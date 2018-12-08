Karsu Dönmez Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor

Genç yaşına rağmen yaptığı özgün müzikle kısa sürede uluslararası üne kavuşan Karsu Dönmez, dünya çapında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtıyor.

Yıllar önce Hatay'dan Hollanda'ya giden gurbetçi bir ailenin müzisyen kızı olan Dönmez'in piyano çalarak özgün yorumuyla seslendirdiği eserler, Brezilya'dan Fas'a, ABD'den Endonezya'ya dünya çapında büyük beğeni topluyor.

Özgün bestelerinin yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü müzisyen, konser için geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dönmez, yurt dışında verdiği konserlerde hem Türkiye'yi hem de Türk kültürünü anlattığını dile getirerek, "Türkçe şarkılar söylüyorum. Mesela 2-3 yıl önce Endonezya'daki konserimde (dinleyicilerle) beraber Gesi Bağları'nı, Domates Biber Patlıcan'ı söyledik. Onlara Türk kültürünü anlatıyorum, ninemi anlatıyorum." dedi.

Konserlerinde ninesiyle olan anılarını dinleyicilerle paylaştığını anlatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ninem ilk kez konserime geldiğinde 'Ya kızım, ben cazdan falan anlamam, sen bana Gesi Bağları'nı çal' dedi. İnsanlara bunları anlatıyorum ve bu onlara çok yakın geliyor. İnsanlara yakın olmak istiyorum. Sahnedeyim fakat kendimi anlata anlata, müziğimi yaparak onların seviyesine inmek istiyorum. Çünkü hepimiz arkadaş olalım, bütün kültürler, ülkeler arkadaş olsun istiyorum."

Hayatı boyunca babasından ve menajerliğini de yapan annesinden çok destek aldığını dile getiren Dönmez, "Onlar beni pozitif kültürle büyüttüler. Türkiye'nin misafirperverliğini, insanlara karşı sıcak kanlı olmamız gerektiğini öğrettiler. Türkiye'nin yemek kültürünü, (Türkiye'ye dair) birçok şeyi kombine edip kendim oldum." dedi.

"Türkiye'de de sığınmacılar için bir okul açmak isteriz"

Sanatsal yönünün yanı sıra çok sayıda sosyal yardım projesine de katılan ünlü müzisyen, daha önce verdiği bir röportajda, Avrupa'ya doğru mülteci akını başlayınca arkadaşlarıyla Amsterdam'daki tren istasyonunda bekleyerek, yardıma muhtaç kişileri karşıladıklarını ve onlara destek olduklarını anlatmıştı.

Amsterdam'da başlattığı yardım projesine daha sonra mülteciler için verdiği konserler ve Yunanistan'da açtığı okulla devam ettiğini söyleyen Dönmez, söz konusu çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ben inanıyorum ki bütün çocukların bir şansa ihtiyacı var. Ben yeteneğimi buldum, piyanoya denk geldim ve piyanist oldum. Dünyadaki bütün çocuklar, onlar da (kendi) yeteneğini bulursa dünya ne kadar güzel olur diye düşünerek, Suriyeli arkadaşım Alaa ile Yunanistan'da 'Happy Caravan' diye bir okul açtık. Şu anda çok güzel gidiyor. 60 öğrencimiz var. Çok zeki çocuklar. Sadece çocuklara değil, kadın ve erkeklere de orada eğitim veriyoruz. Alaa ile şu anda Türkiye'deki okulları da yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz."

Dönmez, gezdikleri okullardaki öğrencilere bilim setleri götürdüklerini, sanat ve bilimle onlara ilham vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'de de (sığınmacılar için) bir okul açmayı çok isteriz." ifadesini kullandı.

"Sezen Aksu ile düet yapmak isterim"

Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli gençlere çağrıda bulunan Dönmez, "İki, belki 3-4 kültürle büyümeyi avantaj gibi görün. Avrupa'da beni Türk gibi görüyorlar, Türkiye'de Avrupalı gibi görüyorlar diye düşünmeyin, pozitif düşünün. Çünkü iki kültürü birleştirip, daha güçlü bir karaktere sahip olabilirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, soru üzerine, Türkiye'de ünlü sanatçı Sezen Aksu'yla düet yapmak istediğini ifade etti.

Hatay'ın Altunözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970'li yıllarda Hollanda'ya göç eden gurbetçi bir ailenin kızı olan Dönmez, ismini babasının doğup büyüdüğü köyünden aldı. Dönmez, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da babasının "Kilim" ismini verdiği restoranında 15 yaşında küçük programlar yaparak, piyano çalmaya ve şarkı söylemeye başladı.

Hollanda'da katıldığı bir müzik yarışmasında birinci olan Dönmez'in zamanla ülkede tanınırlığı arttı. Dönmez, henüz 16 yaşındayken hem New York'un dünyaca ünlü gösteri merkezi Carnegie Hall'de hem de uluslararası birçok caz festivalinde sahne alma başarısı gösterdi.

Dünya çapında çok sayıda konser veren Dönmez, ayrıca Hollandalı müzisyenlerle Ankara, Kapadokya, Kırşehir, Nevşehir ve Hatay'ın Karsu köyünde Suriyeli sığınmacılar için yardım konserleri düzenledi. Dönmez, Avrupa'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen birçok etkinliğe katılarak, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da Suriyeli göçmenler, kanser ve böbrek hastası çocuklar için düzenlenen konserlerde sahne aldı.

Dönmez'in müzik alanındaki başarısının yanı sıra ailesini ve hayatını konu edinen bir belgesel film çekilmişti. Film, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Amerika, Belçika, Güney Afrika, Polonya ve Hırvatistan'ın yer aldığı çok sayıda ülkede sanatseverlerle buluştu.